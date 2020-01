‘Gelekte specificaties van PlayStation 5 (PS5) met 9.2 TFLOP zijn incorrect’

Een artikel van Digital Foundry suggereerde onlangs dat de PlayStation 5 over 9.2 TFLOP aan rekenkracht zou beschikken. Dat zou betekenen dat de nieuwe console aanzienlijk sneller is dan de PS4 (1.84 TFLOP) en PS4 Pro (4.2 TFLOP). Echter blijkt nu dat de informatie over de PS5 mogelijk toch niet correct is.

Oberon komt niet overeen met PS5

Op ResetEra heeft Kleegamefan, die in de afgelopen maanden betrouwbare informatie heeft gedeeld over de volgende generatie consoles, dat de specificaties van de PlayStation 5 niet overeenkomt met de data van Oberon, een codenaam die vorige maand op GitHub werd ontdekt. Volgens zijn informatie komen de specificaties van de PS5 niet overeen met de specificaties van Oberon.

Het GitHub-lek, dat ook informatie onthulde over de Xbox Series X, is waarschijnlijk de meest concrete data dat de afgelopen zes maanden is gespot, gezien het door velen is geverifieerd, waaronder betrouwbare partijen als Digital Foundry. Omdat zowel Sony als Microsoft nog geen specifieke specificaties hebben bekendgemaakt is het desondanks verstandig om deze geruchten voorlopig met een flinke korrel zout tot je te nemen.

In november sprak Kleegamefan over de prestaties van de twee console, waarbij hij benadrukte hoe de PlayStation 5 destijds iets beter presteerde dan de Xbox Series X. Het gat zou echter zijn te wijten aan het feit dat de PS5-devkit en de ontwikkelingssoftware zich in een meer geavanceerde staat bevonden. In de afgelopen maand zouden de devkits van de Xbox Series X de beschikking hebben gekregen over meer rekenkracht.

“Op dit moment zijn de spelprestaties beter op PS5. Ik geloof dat dit waarschijnlijk komt omdat PS5-ontwikkelingshardware en -software zich in een meer geavanceerde staat bevinden. Ik verwacht volledig dat Scarlett die kloof zal dichten zodra ze meer volwassen devkits en software verzenden”, aldus de ResetEra-gebruiker.

De PlayStation 5 en Xbox Series X worden later dit jaar wereldwijd uitgebracht. We houden jullie op de hoogte van het laatste nieuws en wanneer de consoles beschikbaar zijn voor pre-order lees je het hier direct. Wil je geen nieuws missen? Volg dan onze Facebook-pagina die zich specifiek richt op de PS5.