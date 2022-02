Geheime locatie in Pokemon Legends: Arceus ontdekt

Er is een nieuwe locatie ontdekt in de game engine van Pokemon Legends: Arceus. Er wordt gespeculeerd dat de ongebruikte moderne kamer mogelijk onderdeel zal uitmaken van een toekomstige uitbreiding. In bijna elk Pokémon-game begint het verhaal in de slaapkamer van het hoofdpersonage, maar in Arceus was dat vanwege het verhaal niet het geval.

Het is niet mogelijk om dingen te doen in de kamer, maar het interieur is wel voltooid met verschillende decoraties, waaronder de limited edition Nintendo Switch met Pikachu. De locatie heeft geen in- of uitgang die in het spel is geprogrammeerd en de omgeving, wat erop wijst dat het (nog) niet de bedoeling is dat spelers het gebied bezoeken. Op dit moment is de kamer alleen toegankelijk door middel van een mod op de pc.

Nintendo heeft nog geen DLC aangekondigd voor Pokémon Legends: Arceus, echter zijn er gebieden op de kaart die momenteel in mist zijn gehuld. Er wordt daarom gespeculeerd dat er een uitbreiding in aantocht is om deze gebieden toegankelijk te maken.