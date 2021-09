GeForce Now lekt hint op komst PS5-games voor Steam, GTA remasters en meer

Een dataminer heeft dankzij NVIDIA GeForce Now een aantal onaangekondigde games onthuld, waaronder een Steam-versie van Gears 6 en God of War. De ontwikkelaar, Ighor July, heeft via een blogpost en video laten zien hoe hij zichzelf toegang heeft verschaft tot de database van de streamingdienst.

In samenwerking met SteamDB-oprichter kon hij de namen onthullen van Final Fantasy IX Remake, Bioshock RTX Remaster, Resident Evil 4 Remake, Halo 5 PC, Grand Theft Auto Trilogy remasters, Crysis 4, Half-Life 2 Remastered, Injustice 3 en meer. Op de lijst zouden zich ook enkele placeholders bevinden, maar er gaan al een tijdlang geruchten over een remake van Resident Evil 4 en remasters van de GTA-trilogie.

Windows Central claimt dat codenamen van Microsoft kunnen worden gekoppeld aan echte projecten, zoals de reboot van Fable. De site schrijft dat GeForce Now een prominente rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van games tijdens de coronacrisis, door toegang op afstand te bieden in werk-thuis-omgevingen, wat zou kunnen verklaren waarom deze titels aanwezig zijn in de database.

De PlayStation-games God of War, Returnal en Demon’s Souls lijken in de toekomst ook naar de pc te komen. Op dit moment staat alleen God of War genoteerd voor een release op Steam, maar dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat dit de oudste game is van de drie. Sony bracht Horizon Zero Dawn voor pc uit in augustus 2020 en Days Gone voor pc in mei 2021. Het Japanse bedrijf kondigde vorige week aan dat Uncharted 4: A Thief’s End en de uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy PS5- en pc-remasters krijgen.

Deze games zijn ontdekt in de database: