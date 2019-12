Games with Gold in januari: Styx: Shards of Darkness en Batman: The Telltale Series voor Xbox One

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Xbox One-gebruikers met een Xbox Live Gold-abonnement in januari aan de slag kunnen als een kabouterdief in Styx: Shards of Darkness en als de Dark Knight in Batman: The Telltale Series. Voor de Xbox 360 (en One via Backwards Compatibility) worden de games Tekken 6 en LEGO Star Wars II: The Original Trilogy aangeboden.

Alle games zijn tijdelijk beschikbaar voor Xbox Live Gold- en Game Pass Ultimate-gebruikers als onderdeel van Games with Gold-programma. De games zijn vanaf de onderstaande data beschikbaar: