Games voor PlayStation 5 nemen nog steeds veel opslagruimte in beslag

Sony maakte tijdens de presentatie van de PlayStation 5 bekend dat de games van de volgende generatie niet automatisch meer opslagruimte in beslag zullen nemen. De razendsnelle ssd van de PS5 elimineert namelijk de zoektijden van de Blu-ray-speler en harde schijf, waardoor ontwikkelaars data efficiënter kunnen gebruiken en bepaalde datasets hoeven niet meerdere keren aanwezig te zijn om de laadtijden acceptabel te houden. Ondanks deze verbeteringen zullen de games voor de PlayStation 5 nog steeds veel data gebruiken.

Opslag PS5

De productpagina’s van Spider-Man: Miles Morales en Demon’s Souls bevestigen dat de launchgames van PS5 behoorlijk groot zullen zijn. De ssd van de PS5 heeft 825 GB opslagruimte, wat zich vertaalt naar ongeveer 768 GB bruikbare ruimte. Daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met het geĂŻnstalleerde besturingssysteem en het vooraf geĂŻnstalleerde Astro’s Playroom, hoewel deze game vermoedelijk te verwijderen zal zijn.

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition neemt 105 GB opslagruimte in beslag en dat is bijna 14% van de beschikbare opslag. Deze versie bevat zowel Miles Morales als Spider-Man: Remastered. De spin-off van de volgende generatie weegt 50 GB, wat ongeveer 6,5% van de totale opslagruimte is. Bovendien moeten we niet vergeten dat de game voor de PlayStation 4 verschijnt, wat als een indicatie kan worden gezien dat toekomstige games nog meer ruimte vereisen.

Er zijn desondanks wel verbeteringen zichtbaar, want Spider-Man: Remastered is fors kleiner dan de PS4-versie. Spider-Man voor de PS4 neemt met alle patches en dlc ongeveer 73 GB in beslag, terwijl de remaster voor de PS5 50 GB groot is. Er wordt dus 20 GB bespaard dankzij de introductie van de ssd. Demon’s Souls is exclusief voor de PS5 ontwikkeld en is 66 GB groot, waarmee het 8,5% van de beschikbare ruimte inneemt.

PlayStation 5-bezitters die veel games tegelijkertijd spelen zullen uiteindelijk zelf een ssd moeten toevoegen de PlayStation 5. Er zijn momenteel nog relatief weinig ssd’s die aan de eisen van de PS5 voldoen en Sony zal op een later bekend gaan maken welke modellen er gebruikt kunnen worden.

