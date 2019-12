Call of Duty: Modern Warfare voor de Xbox One en PlayStation 4 nu voor €39,98 bij Game Mania

Call of Duty: Modern Warfare is een van de beste shooters van 2019 en dat is een knappe prestatie na enkele uiterst tegenvallende delen. Het is ook een van de redenen waarom de game in tegenstelling tot voorgaande jaren niet voor dumpprijzen werd aangeboden tijdens Black Friday. Mocht je de game daarom nog niet hebben aangeschaft dan kun je nu bij Game Mania terecht, waar de Xbox One- en PlayStation 4-versie voor €39,98 is te bestellen. Wees er snel bij, want de aanbieding is alleen vandaag geldig.