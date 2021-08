Forza Horizon 5 Limited Edition-controller nu beschikbaar voor pre-order

Microsoft heeft tijdens zijn Gamescom-presentatie een limited edition Forza Horizon 5-controller getoond. De controller is per direct beschikbaar voor pre-order in de Xbox Store (€64,99) en verschijnt op 9 november, net als de game.

Forza Horizon 5 Limited Edition-controller

De Forza Horizon 5 Limited Edition-controller is gemaakt van doorschijnend felgeel plastic, waardoor gebruikers de trilmotoren kunnen zien zitten, terwijl er daarnaast lichtblauwe en roze verfspatten zijn te zien. De d-pad is wit, terwijl de analoge sticks lichtblauw en roze zijn. Volgens Microsoft is de kleur geïnspireerd op het vuurwerk dat de hele dag afgaat tijdens het in-game Horizon Festival.

Naast de controller ontvang je ook exclusieve dlc voor Forza Horizon 5. Dit pakket bestaat uit een Forza Edition-auto, een cosmetisch item en een overwinningsemote.