Fortnite Chapter 2 – Season 6 start morgen (16 maart) met singleplayer evenement Zero Crisis Final

Epic Games heeft bekendgemaakt dat Fortnite Chapter 2 – Season 6 op 16 maart van start gaat. De introductie van seizoen 6 gaat gepaard met een singleplayer evenement.

Fortnite Chapter 2 – Season 6

Het evenement, Zero Crisis Final, focust zich op Agent Jones en fungeert als een brug tussen seizoen 5 en 6. “Wanneer je het nieuwe seizoen voor het eerst lanceert, speel je de afsluiting van de missie van Agent Jones in de Zero Crisis Finale”, aldus Epic. “De nasleep van deze gebeurtenis zal zeker de werkelijkheid zoals wij die kennen vormgeven.”

“Maak je geen zorgen, de Zero Crisis Finale is een solo-ervaring en je kunt er doorheen spelen wanneer je voor het eerst inlogt tijdens seizoen 6. Wil je het eerst online bekijken? We zullen binnenkort details delen over hoe je met iedereen naar de wereldpremière kunt kijken, te beginnen met ons meest ambitieuze filmverhaal tot nu toe.”

Epic adviseert spelers ook om hun goudstaven uit te geven, aangezien ze aan het einde van seizoen 5 zullen worden gereset. Personages op het hele eiland hebben een grote voorraad Exotics gekregen en deze worden met een “enorme korting” aangeboden.