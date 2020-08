Flight Simulator 2020 en Resident Evil 7: Biohazard komen naar Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft heeft deze week Flight Simulator 2020 en Spiritfarer toegevoegd aan zijn Game Pass-bibliotheek. Op 20 augustus worden Battletoads (Xbox/pc), Darksiders: Genesis (pc) en Don’t Starve: Giant Edition (Xbox/pc) beschikbaar gemaakt, gevolgd door New Super Lucky’s Tale (Xbox/pc) op 21 augustus.

Game Pass

De laatste Game Pass-games van deze maand zijn Hypnospace Outlaw (Xbox/pc) en Tell Me Why: Chapter 1 (Xbox/pc) op 27 augustus, terwijl Double Kick Heroes (Xbox pc) en Wasteland 3 (Xbox/pc) op 28 augustus verschijnen. De eerste twee Game Pass-releases in september zijn Crusader Kings III (pc) op 1 september en Resident Evil 7 Biohazard (Xbox/pc) op 3 september.

Er gaan helaas ook een paar games verdwijnen. Vanaf 31 augustus zijn Creature in the Well (Xbox/ pc), Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Xbox), Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Xbox), Metro: Last Light Redux (Xbox) en The Jackbox Party Pack 3 (Xbox) niet langer beschikbaar. Op 1 september vertrekt NBA 2K20 (xbox) en vanaf 7 september gaat Red Dead Redemption 2 (Xbox) verdwijnen.

