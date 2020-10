Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light wordt op 4 december uitgebracht voor Nintendo Switch

De afgelopen 30 jaar heeft de Fire Emblem-serie vele spelers vermaakt met zijn strategische en tactische gameplay, intrigerende verhalen en tot de verbeelding sprekende personages. Binnenkort verschijnt voor het eerst buiten Japan Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, de originele 8-bit game waarmee de franchise begon en die vertelt over de avonturen van Prince Marth. Op 4 december verschijnt Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light voor de Nintendo Switch, als tijdelijk aanschafbare titel in de Nintendo eShop.

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light

De meeste Europese spelers hebben Marth leren kennen als vechter in de Super Smash Bros.-serie, maar het verhaal over deze dappere prins begon al in het eerste deel van de Fire Emblem-serie, het alleen in Japan verschenen Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light. Voor de heruitgave van deze game voor de Nintendo Switch is hij voor het eerst naar het Engels gelokaliseerd, waardoor deze tactische RPG-klassieker voor het eerst beschikbaar komt voor een nieuwe generatie spelers. Deze release zal ook nieuwe functies bevatten, zoals terugspoelen, vooruitspoelen en save-states, zodat spelers de strategische uitdagingen op hun eigen tempo kunnen overwinnen.

In de loop van Marths reis kunnen spelers hun legers geschikt maken voor verschillende strategieën door zorgvuldig te kiezen uit tientallen personages met unieke eigenschappen die het tij van elke schermutseling op het slagveld kunnen keren. Zal Marth erin slagen het heilige Falchion-zwaard en het mystieke Fire Emblem te veroveren tijdens zijn epische missie om de rust in het koninkrijk Archanea te herstellen?

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light verschijnt op 4 december voor de Nintendo Switch en komt in de Nintendo eShop beschikbaar tot het eind van de 30e verjaardag van de franchise op 31 maart 2021. Beleef het NES-avontuur waar het allemaal mee begon met nieuwe functies als terugspoelen, vooruitspoelen en save-states, en ontdek de oorsprong van Marth in deze, voor het eerst naar het Engels gelokaliseerde, klassieker.