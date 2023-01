Fire Emblem Engage verschijnt vrijdag voor Nintendo Switch

Fire Emblem Engage, het nieuwste deel in de langlopende strategy RPG-franchise, verschijnt deze week voor de Nintendo Switch. Het verhaal gaat over het ritueel van de 12 Emblem Rings waarbij de legendarische helden genaamd Emblems geweldige krachten verlenen aan degene die de ringen bezit. Alear, de Divine Dragon, ontwaakt om de ringen te verzamelen voor vrede in het land, maar Sombron, de Fell Dragon, wil de ringen voor zijn eigen snode plannen.

Fire Emblem Engage

Spelers voeren het bevel over het leger van de Divine Dragon tijdens vele strategische turn-based-gevechten op het continent Elyos. Elk gevecht vereist een andere aanpak en strategie en de wapendriehoek is van groot belang, want elk type wapens heeft een voordeel over een ander type. Daarnaast kunnen helden die speciale arts gebruiken bogen, boeken en messen gebruiken om voordelen op hun vijanden te behalen.

Gamers kunnen de ervaring afstemmen op hun eigen niveau met diverse moeilijkheidsniveaus en modi, waaronder een Casual Mode waar verslagen bondgenoten weer tot leven komen en een Classic Mode waar ze voorgoed verloren gaan. Bij de release van de game is ook de Fire Emblem Engage-uitbreidingspas beschikbaar met toegang tot vier contentpakketten met aanvullende Emblems, nieuwe accessoires en meer.

Fire Emblem Engage verschijnt op 20 januari 2023 voor de Nintendo Switch.