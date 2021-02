Final Fantasy XII The Zodiac Age, Wolfenstein: Youngblood en Ghost of a Tale komen naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Er is weer een nieuwe maand van start gegaan en dat gaat natuurlijk ook gepaard met enkele nieuwe titels voor Xbox Game Pass-abonnees. Het aanbod in februari bestaat onder andere uit Final Fantasy XII The Zodiac Age, Wolfenstein: Youngblood en Ghost of a Tale.

Game Pass in februari 2021

De middeleeuwse rpg Ghost of Tale verschijnt op 4 februari voor Windows 10. In de game neem je de rol aan van de dappere muisminstreel Tilo op zijn gevaarlijke missie om te ontsnappen uit de kerkers van Dwindling Heights Keep en erachter te komen wat er met zijn grote liefde Merra is gebeurd. Op dezelfde dag wordt ook de survivalgame Project Winter beschikbaar gemaakt voor Xbox, Windows 10 en xCloud. Spelers moeten samenwerken of elkaar bedriegen om te overleven. The Falconeer is de derde titel die op 4 februari wordt uitgebracht via Game Pass voor Xbox, xCloud en Windows 10.

Vanaf 11 februari kunnen Wolfenstein-fans aan de slag met Youngblood, de opvolger van Wolfenstein II, op Android-apparaten. Eerder werd de game al gelanceerd voor Xbox en Windows 10. Jurassic World: Evolution, een parksimulator met dinosaurussen, komt op die datum ook uit voor Android en Xbox. Puzzelplatformer Stealth Inc. 2: A Game of Clones komt naar Android en Xbox, terwijl Final Fantasy XII The Zodiac Age, de remaster van de 12e Final Fantasy-game, eveneens op deze dag naar Xbox op pc komt.

Verder krijgen Donut Country, River City Girls en The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics ondersteuning voor touchscreens via xCloud (Android). The Elder Scrolls Online, The Falconeer en Sea of Thieves ontvangen enkele online updates en nieuwe dlc. Microsoft neemt deze maand afscheid van De Blob, Ninja Gaiden II, World of Horror en Shadows of the Damned.