FIFA 23 komt naar EA Play en Xbox Game Pass Ultimate

EA heeft aangekondigd dat FIFA 23 op dinsdag 16 mei aan de ‘Play List’ van EA Play wordt toegevoegd. Dit betekent ook dat de game beschikbaar wordt gesteld aan Xbox Game Pass Ultimate-abonnees, die standaard toegang hebben tot EA Play.

FIFA 23 naar Xbox Game Pass en EA Play

De Play List van EA Play bevat titels die gespeeld kunnen worden door iedereen met een EA Play-abonnement (Xbox, PlayStation of PC) of een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. FIFA 23 zal ongeveer een maand eerder beschikbaar zijn op EA Play dan FIFA 22. Op 31 mei verdwijnt FIFA 21 uit deze lijst.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (mei 2023)

“In de zes maanden sinds de lancering heeft EA Sports FIFA 23 de levenslange verkoopcijfers van EA Sports FIFA 22 overtroffen en is het de meest succesvolle lancering in de geschiedenis van de franchise geworden,” meldt het bedrijf in het winstrapport van het vierde kwartaal.

Chief Financial Officer Chris Suh merkte op: “Recordprestaties van onze live diensten en verbeterde prestaties, met name van onze EA Sports FIFA-franchise, zorgden voor beter dan verwachte cijfers in het vierde kwartaal, wat een sterke afronding van het fiscale jaar markeert.”

FIFA 23 is de laatste titel in de serie met de officiële FIFA-naam. De volgende titels van de uitgever zullen onder de EA Sports FC-serie worden uitgebracht. Onlangs werd het logo voor de nieuwe serie onthuld, evenals de eerste details over de opvolger. De game zal nog steeds de grootste competities en voetbaltoernooien ter wereld bevatten, waaronder de Premier League, Champions League en La Liga.