Fall Guys Season 4 gaat op 22 maart van start

Een nieuwe trailer voor Fall Guys heeft bekendgemaakt dat het vierde seizoen op 22 maart van start gaat. Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic onthulde in februari al de eerste details over Season 4, waarmee men de spelers meeneemt naar 4041. Fall Guys Season 4 introduceert zeven nieuwe levels, waaronder Skyline Stumble met Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons en Spicy Light Swingers.

Epic Games maakte deze maand bekend dat het Tonic Games Group, het moederbedrijf van Mediatonic, heeft overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. De ontwikkelaar zegt dat het verschillende functies van Epic-titels Fortnite en Rocket League naar Fall Guys wil brengen, waaronder accountsystemen, cross-play en squadron vs squad-modi.

Mediatonic zegt ook dat het zal kijken of Fall Guys een free-to-play-model kan adopteren, zoals de eerdergenoemde titels van Epic Games, maar dat er momenteel nog niets is om aan te kondigen. Fall Guys werd in augustus 2020 uitgebracht voor Steam en PS4. Het werd al snel de meest gedownloade PS Plus-titel aller tijden en er zijn volgens Mediatonic meer dan 11 miljoen exemplaren op pc verkocht. De battle royale-game wordt deze zomer uitgebracht voor Nintendo Switch- en Xbox-consoles.