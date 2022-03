F1 Manager 2022 verschijnt in de zomer voor Xbox, PlayStation en pc

Frontier Developments heeft F1 Manager 2022 aangekondigd. De eerste volwaardige F1-managementgame in meer dan 20 jaar verschijnt in de zomer voor Windows (Steam), Xbox One, Series X | S, PlayStation 4 en PlayStation 5.

F1 Manager 2022

F1 Manager 2022 wordt gemaakt door de ontwikkelaar van andere populaire en bewezen managementgames, waaronder Planet Coaster, Planet Zoo en twee Jurassic World Evolution-games. Word teambaas van een van de 10 teams, bezoek alle officiële circuits, leg echte coureurs vast, ontdek de nieuwe Adrian Newey en breid je hoofdkwartier uit om de volgende dominante kracht te worden in de wereld van Formule 1.

Er is ook een aankondigingstrailer gepubliceerd, waarin overigens geen beelden van F1 Manager 2022 worden getoond. We moeten het daardoor voorlopig doen met de woorden van de ontwikkelaar.

“Neem je de leiding over een topteam en ga je meteen voor de overwinning of manage je een team lager in de rangschikking en leid je ze naar een hogere positie? Houd het bestuur tevreden door seizoensdoelen en langetermijndoelen te halen. Ondersteun en ontwikkel je eigen coureurs, of ga op zoek naar en huur coureurs uit de officiële F1, F2 en F3 line-ups. Bouw een team naar jouw evenbeeld, houd de boeken op orde, neem cruciale beslissingen en smeed een onvergetelijke erfenis.”

“Je constructeursteam is het kloppend hart van de racerij. Tussen de races door controleer je elk facet van je team vanuit het hoofdkwartier. Controleer de prestaties van je coureurs en je personeel, houd je financiën op orde en ga op zoek naar de beste coureurs van de concurrentie. Verbeter en onderhoud ultramoderne faciliteiten, zoals een windtunnel of een ontwerpcentrum om het potentieel van je team te zien stijgen.”

“Pak het gedurfde nieuwe ontwerp van 2022 en race dichter op je tegenstanders dan ooit tevoren. Ontwerp nieuwe onderdelen voor je wagens en wijs ze toe om je voor te bereiden op de race die voor je ligt. Kies je technische benadering om voordelen te behalen op de komende circuits; ontwikkel je een uitgebalanceerd systeem, richt je je op gebieden die verbetering behoeven, of blink je uit in specifieke prestatieaspecten? Maak gebruik van geavanceerde technologie om elk onderdeel te verfijnen, ontgrendel het volledige potentieel van je racemachine van wereldklasse en laat de concurrentie in het stof achter.”

“Van het doven van de lichten tot de geblokte vlag, jij hebt de touwtjes in handen. Neem elke beslissing – van beslissingen van coureurs tot pitstrategieën en bandenkeuzes. Gebruik de feedback van de coureur en het inzicht van de ingenieur om je aanpak te plannen, maar wees voorbereid om te reageren op dynamische racegebeurtenissen, zoals safety cars en weersveranderingen. Ga helemaal op in een hyperrealistische simulatie van een officiële F1-race, in levensechte uitzendkwaliteit. Gebruik belangrijke gegevens om cruciale beslissingen te nemen die je race kunnen maken of breken, altijd op het scherpst van de snede tussen een verpletterende nederlaag en een glorieuze overwinning.”