F1 2021 verschijnt op 16 juli: eerste versie voor PlayStation 5 en Xbox Series X | S

Codemasters en Electronic Arts hebben vandaag F1 2021 aangekondigd. De volgende game in de serie bevat alle teams, coureurs en circuits van het 2021 FIA Formula One World Championship en verschijnt op vrijdag 16 juli. Met een gloednieuwe verhaalmodus, een uitgebreide carrièremodus voor twee spelers en drie nieuwe circuits waaronder Portimão, Imola en Jeddah, die voor alle spelers als gratis content beschikbaar komt na de lancering, geeft F1 2021 spelers meer mogelijkheden om de spanning te ervaren van de koningsklasse van de motorsport. F1 2021 komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One en pc via Steam.

F1 2021

In de gloednieuwe verhaalmodus Braking Point beleven spelers een epische reis van de Formula 2 tot de sterrenstatus in de wereld van de Formula 1. Spelers worden ondergedompeld in de prestigieuze wereld van F1 en ervaren zowel op als naast de baan de rivaliteit, emotie en toewijding om te presteren op het hoogste niveau. Bovendien krijgen spelers opnieuw te maken met de verguisde Devon Butler, die zijn rentree maakt in de game na zijn debuut in F1 2019.

F1 2021 breidt zijn carrièremodus uit met een nieuwe mogelijkheid om met twee spelers te spelen. Hierdoor wordt het mogelijk om online vrienden toe te voegen en coöperatief te spelen of verschillende teams te kiezen en de rivaliteit op het circuit uit te vechten in sessies. Elke coureur heeft de complete controle over hun hulpmiddelen waardoor spelers van elk niveau het tegen elkaar kunnen opnemen. De carrièremodus introduceert ook de echte seizoensstart, die spelers de mogelijkheid geeft om op elk moment in het seizoen in te stappen met de huidige standen uit het wereldkampioenschap van de coureurs en constructeurs.

Terugkerende modi zijn de coureur-manager-ervaring My Team, split-screen voor twee spelers, kortere seizoenen voor F1 en F2, de esportsintegratie en toegankelijke menu’s. Voor de eerste keer komt F1 2021 naar de Xbox Series X|S en PlayStation 5, waardoor de game een visuele boost en snellere laadtijden krijgt.

“Braking Point is een spannende, nieuwe innovatie die al een aantal jaar in de maak is. We zijn er trots op om de game-ervaring uit te breiden en spelers de mogelijkheid te geven om die hoge pieken en diepe dalen van het leven in de Formula 1 te ervaren, zowel op als naast het circuit,” zegt Lee Mather, Franchise Game Director at Codemasters. “Braking Point transformeert de game en zet de speler in het middelpunt van het grootste racespektakel van de planeet.”

“Wij zijn meer keuzes en manieren van spelen aan het ontwikkelen. De echte seizoensstart geeft spelers de mogelijkheid om hun carrière af te stemmen op het F1-seizoen,” zegt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bij Codemasters. “De toevoeging van de Carrière voor twee spelers brengt nieuwe uitdagingen naar de iconische gamemodus. Spelers kunnen nu kiezen om coöperatief te spelen en hun successen te delen of juist tegen elkaar te strijden voor hun persoonlijke glorie.”

Spelers die de Standaard Editie pre-orderen krijgen het Braking Point Content-Pakket met een set van exclusieve in-game items geïnspireerd door de fictieve sterren van de nieuwe verhaalervaring en 5.000 PitCoins. De voordelen van de Digital Deluxe Editie zijn zeven iconische F1-coureurs die zijn te gebruiken in My Team en binnenkort worden onthuld, extra aanpasbare content, 18.000 PitCoins, het Braking Point Content-Pakket en drie dagen eerder toegang tot de volledige game. F1 2021 ondersteunt Xbox Smart Delivery en PlayStation’s gratis upgrade wanneer spelers de overstap maken naar een Xbox Series X | S of PlayStation 5.