Epic Games: PlayStation 5- en Xbox Series X-games zullen eruit zien als films

Graphics in games hebben al een indrukwekkend niveau bereikt en volgens Epic Games zullen de PlayStation 5 en Xbox Series X opnieuw een grote verbetering brengen. Kim Liberi, Chief Technology Officer van Epic Games, zei in een interview met het Official PlayStation Magazine dat de consoles van de volgende generatie zullen samenwerken met Unreal Engine 5 om ‘assets van films’ in games te integreren.

“Het is een levenslange droom van mij dat realtime computergraphics en met name games, zo geloofwaardig en realistisch kunnen zijn als een film”, aldus Liberi. “De rekenkracht van de volgende generatie zullen games niet alleen meeslepender maken, maar zullen ook geheel nieuwe gameplay-concepten mogelijk maken die kunnen profiteren van volledig dynamische omgevingen en belichting, sterk verbeterde physics, slimmere AI en rijkere multiplayer-ervaringen,” zei hij toegevoegd.

Liberi noemde de samenwerking van Epic Games met The Mandalorian, die Unreal Engine gebruikte voor visuele effecten, als een voorbeeld van hoe videogames en films kunnen samenkomen, wat volgens hem zal worden ondersteund door de Nanite-technologie van Unreal Engine 5. “Je kunt nu omgevingen creëren met filmische eigenschappen van volledige kwaliteit en de engine doet al het zware werk, wat resulteert in een aantal echt fotorealistische resultaten”, aldus Liberi. De Nanite-technologie kan assets in realtime schalen zonder enig kwaliteitsverlies.

Unreal Engine 5 werd, samen met de Nanite-technologie, al in mei getoond in een realtime PlayStation 5-demo met de titel Lumen in the Land of Nanite. De preview voor Unreal Engine 5 wordt echter begin 2021 uitgebracht met een volledige release gepland voor eind 2021, dus games die ermee zijn gemaakt, zullen niet snel na de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X worden uitgebracht.

