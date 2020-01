Eerste Pokémon Go Community Day van 2020 vindt plaats op 19 januari: Piplup

De volgende Pokémon Community Day zal plaatsvinden op zondag 19 januari. Niantic heeft deze week bekendgemaakt dat het evenement in het teken staat van Piplup. Tijdens het evenement zal deze Water-type Pokémon vaker in de wereld verschijnen er ook kan er een exclusieve move worden geleerd. Het evenement gaat ditmaal om 11:00 Nederlandse tijd van start en duurt drie uur.

Pokémon Community Day met Piplup

De exclusieve move leer je door Piplup volledig te evolueren. In de Pokémon-games evolueert Piplup naar een Prinplup bij level 16 en vanaf level 36 naar een Empoleon. Piplup is een Water-type Pokémon die met de vierde generatie Pokémon werd geïntroduceerd. Samen met Turtwig en Chimchar is Piplup een van de drie starter Pokémon van Sinnoh beschikbaar aan het begin van Pokémon Diamond, Pearl en Platinum.

Spelers ontvangen tijdens de Pokémon Community Day in januari drie keer zoveel Stardust en Lure Modules blijven drie uur actief. Niantic heeft nog niet naar buiten gebracht welke exclusieve move spelers voor Piplup kunnen leren. Om de exclusieve move te leren moet je de Pokémon vangen en deze evolueren tot zijn definitieve vorm.