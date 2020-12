Eerste Pokémon Go Community Day in 2021 aangekondigd: Machop

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic heeft de eerste Community Day van 2021 aangekondigd. Op 16 januari draait het evenement om de Fighting-type Pokémon Machop.

Pokémon Go Community Day

Tijdens de Pokémon Community Day zal Machop veel vaker dan gebruikelijk in het wild verschijnen. Verder krijgen spelers de kans om een Shiny Machop tegen het lijf te lopen. De Fighting Pokemon zal ook een move kunnen leren die exclusief is voor het evenement. Als je Machoke (de geëvolueerde vorm van Machop) tot twee uur na het einde van de Community Day van januari naar Machamp kunt evolueren, zal het de Dark-type aanval Payback leren.

Ook verdien je driemaal de normale hoeveelheid Stardust voor het vangen van Pokemon tijdens het evenement. Incense die je gebruikt blijft drie uur actief en Niantic zal een speciale itembundel verkopen in de in-game winkel van Pokemon Go (1280 PokéCoins) die het volgende bevat:

1 Elite Charged TM

4 Incense

4 Star Pieces

30 Ultra Balls

Het evenement gaat op 16 januari 2021 om 11:00 Nederlandse tijd van start en duurt tot 17:00. Je kan tegen een kleine vergoeding ook toegang krijgen tot het exclusieve Special Research-verhaal: Straight to the top, Machop! Als je een kaartje koopt voor het Pokémon GO Tour: Kanto-evenement vóór woensdag 13 januari 2021, krijg je dit Special Research-verhaal gratis.

In de tussentijd kun je ook nog profiteren van het jaarlijkse evenement dat zich tijdens de feestdagen afspeelt. Tot en met 31 december 2020 zullen Ice Pokemon zoals Jynx, Snover en de debuterende Vanillite vaker in het wild verschijnen, net als feestelijke versies van Pikachu, Cubchoo en Delibird. Er zal ook een verscheidenheid aan event-exclusieve Field Research-taken zijn om te voltooien en avataritems met kerstthema in de Style Shop.