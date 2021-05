Eerste gameplaybeelden Horizon Forbidden West voor PS5

Sony heeft de eerste gameplaybeelden van Horizon Forbidden West getoond tijdens de State of Play-uitzending op donderdag. De game van de Nederlandse studio Guerrilla Games moet eind 2021 exclusief verschijnen voor de PlayStation 4 en 5.

Horizon Forbidden West

In de video worden enkele nieuwe moves van Aloy getoonde, waaronder een nieuwe grijphaak, glider en een duikmasker waarmee ze onder water kan blijven. Spelers kunnen ook een aantal van de machines in Horizon Forbidden West overnemen om sneller te reizen en krachtiger te zijn in gevechten.

Horizon Forbidden West zal tientallen nieuwe machines bevatten, evenals vreedzame en vijandige stammen. Zoals te zien is in de debuuttrailer van Horizon 2, heeft een van deze stammen ontdekt hoe ze machines kunnen overnemen en gebruiken in gevechten.

Het vervolg laat hoofdpersoon Aloy de nieuwe grens verkennen, die zich uitstrekt van Utah in de VS helemaal naar de Stille Oceaan in het westen. Volgens Guerrilla zullen spelers woestijnen, valleien en verwoeste steden vol iconische herkenningspunten verkennen. De wereld van Horizon Forbidden wordt ook geïnfecteerd door een rode plaag die de wilde dieren verstikt en de stammen doet verhongeren, terwijl het weer uit de hand is gelopen.

