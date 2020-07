Eerste beelden van LEGO 71374 Nintendo Entertainment System (NES) verschenen

De Chinese website VJGamer heeft de eerste foto’s van het LEGO 71374 Nintendo Entertainment System (NES) gepubliceerd. LEGO introduceerde eerder dit jaar de Nintendo Super Mario-serie voor kinderen, maar op 1 augustus komt er gelukkig dan ook een speciale set voor volwassenen. Het is in onze ogen een zeer geslaagd project met veel details en leuke functies.

LEGO 71374 Nintendo Entertainment System

LEGO 71374 Nintendo Entertainment System bestaat uit 2646 stenen en zoals de naam al aangeeft is het ontwerp gebaseerd op de eerste NES, die in 1987 in Nederland werd uitgebracht. De set bestaat uit de console (20,8 x 7,5 cm), een ouderwetse beeldbuis van het ‘merk’ Lo-Tech (23,9 x 22,6 cm), een NES-controller (12,6 x 5,1 cm) en de Super Mario-game in de vorm van een cartridge. Super Mario wordt op het scherm van die televisie gespeeld en met een zwengel aan de zijkant van de tv beweegt en springt Mario op en neer, terwijl het landschap zelfs op de achtergrond meebeweegt. Op de afbeeldingen is ook te zien dat het Mario-figuur uit LEGO Super Mario 71360 Avonturen met Mario startset op de televisie kan worden geplaatst om de iconische geluiden af te spelen.

Op 1 augustus wordt LEGO 71374 Nintendo Entertainment System uitgebracht in de Nederlandse LEGO Shop voor vermoedelijk €229,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen.

