Eerste beelden PlayStation VR2-game Horizon Call of the Mountain

Sony heeft de eerste game voor de PlayStation VR2 aangekondigd: Horizon Call of the Mountain. Het Nederlandse Guerrilla Games werkt in samenwerking met de Britse studio Firesprite aan de first-person-vr-game die speciaal voor de aankomende PS5-headset wordt gebouwd.

Horizon Call of the Mountain

In de teaser zijn de eerste beelden van Horizon Call of the Mountain te zien en volgens de studio zal het de deuren openen voor spelers om dieper in de wereld van Horizon te gaan. “Iedereen in de studio is bezig om de laatste hand te leggen aan Horizon Forbidden West,” zei Guerrilla-topman Jan-Bart van Beek in de aankondigingsvideo. “Als je Aloy vergezelt op haar reis naar Forbidden West, is het geweldig om te weten dat dit niet de laatste grens is van de wereld van Horizon. Sterker nog, het is pas het begin.”

“Onze teams hebben ook gewerkt aan een gloednieuwe game die zich afspeelt in de wereld van Horizon, die we met trots kunnen aankondigen. Het is ontworpen om gameplay, technologie en hardware-innovatie te pushen en het laat echt zien wat er mogelijk is met de best-in-class hardware en controllers.”