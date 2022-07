Eerste afbeelding van Harry Potter: Hogwarts Legacy-gebruikersinterface

Een deel van de grafische interface van Hogwarts Legacy is vermoedelijk gespot in een frame van de State of Play-presentatie, die in maart werd uitgezonden. In de video werd 14 minuten van de aankomende Harry Potter-game getoond, maar op het eerste oog zonder de gebruikersinterface.

Hogwarts Legacy

Op de subreddit van Hogwarts Legacy is inmiddels een afbeelding gepubliceerd waarop verschillende elementen zichtbaar zijn. Rechtsonder zien we de iconen van de vier spreuken en de minimap wordt getoond in de linkerbovenhoek. Het zijn vermoedelijk placeholders, echter verwachten we niet dat de werking van de spreuken veel anders zal zijn in de uiteindelijke game.

Spelers kunnen in Hogwarts Legacy vermoedelijk aan de slag met de volgende vier spreuken: Accio (dat objecten dichterbij brengen), Wingardium Leviosa (dat objecten laat zweven), Lumos (dat de omgeving rond de toverstaf verlicht) en Expelliarmus, dat door de speler wordt gebruikt in de seconden na deze afbeelding in de video.

Hogwarts Legacy, ontwikkeld door Avalanche Software (Disney Infinity), is een open-wereld rpg die spelers buiten Hogwarts meeneemt naar nieuwe en bekende locaties, terwijl ze “het ongeschreven leven beleven en een gevaarlijke reis ondernemen om de verborgen waarheid van Wizarding World te ontdekken.” Hogwarts Legacy wordt uitgegeven onder het Portkey Games-label en verschijnt eind 2022 voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.