Eerste afbeelding van Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale-map gepubliceerd

Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare is van start gegaan en is de komst van een Battle Royale-modus bevestigd. Bij alleen de bevestiging bleef het niet, want inmiddels is ook de map van de Battle Royale-modus gepubliceerd.

In de officiële trailer voor Call of Duty: Modern Warfare Season 2 werd al gehint op de komst van de Battle Royale-modus met een glimp van de nieuwe map. Het hoofdmenu van de game bevat inmiddels ook een sectie ‘Classified’.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview 🙂 pic.twitter.com/QpiVaBd7Un

— Ryan B. (@PrestigeIsKey) February 12, 2020