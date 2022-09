Bekijk hier de prachtige LEGO Star Wars 75331 Razor Crest

Star Wars-fans kunnen volgende maand weer aan de slag met een gloednieuwe LEGO-set in de Ultimate Collector Series: LEGO Star Wars 75331 Razor Crest. De set moet nog officieel worden aangekondigd, echter zijn de eerste afbeeldingen van de prachtige set al gelekt op sociale media. Op de officiële bevestiging zullen we overigens niet lang hoeven te wachten, want LEGO zou de set op 27 september willen onthullen gevolgd door een VIP-voorverkoop in de periode van 3 tot en met 7 oktober. Vanaf 8 oktober is het model voor iedereen beschikbaar.

Setnummer: 75331

75331 Naam: Razor Crest

Razor Crest Thema: Star Wars Ultimate Collector Series

Star Wars Ultimate Collector Series Aantal stenen: 6187

6187 Aantal minfiguren: 4

4 Prijs: €599,99 in LEGO Shop NL| BE

€599,99 in LEGO Shop NL| BE VIP-voorverkoop: 3 oktober 2022

3 oktober 2022 Releasedatum: 8 oktober 2022

8 oktober 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

18+ Stickers: Ja, 17 stuks

LEGO Star Wars 75331 Razor Crest

Het imposante bouwwerk telt maar liefst 6187 stenen en krijgt in de LEGO Shop een adviesprijs €599,99. LEGO Star Wars 75331 Razor Crest is 72 cm lang en is voorzien van veel authentieke details die herinneren aan memorabele moment uit de Star Wars-serie The Mandalorian. Er worden vier minifiguren meegeleverd: Din Djarin (The Mandalorian) met zijn Durasteel armor, Grogu, Mythrol en Kuiil. De set bevat ook een displaystandaard met een plek voor de minifiguren en een informatieplaatje voor het schip.

De bovenkant van het schip en de enorme motoren kunnen worden verwijderd om het gedetailleerde interieur te aanschouwen. Daarnaast is de cockpit is afneembaar om toegang te krijgen tot de slaapruimtes. LEGO Star Wars 75331 Razor Crest heeft luiken aan de zijkanten en een laadruim met wapenkamer, carbon-freezing chamber op minifiguurformaat en een afneembare ontsnappingscapsule.