Een beter gehoor? 4 tips!

Wanneer je slecht hoort kan dit je leven flink beïnvloeden. Maar wat kun je eigenlijk allemaal doen voor een beter gehoor? We geven je vier aantal tips!

Hoe werkt een oor?

Door het gebruik van je oren kun je geluiden horen en waarnemen. Een geluid is eigenlijk niets meer dan een luchttrilling. Deze trilling komt je oor binnen en gaat van je middenoor naar je binnenoor. Eenmaal hier aangekomen wordt de trilling via de gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd. In de hersenen worden de geluiden begrepen.

Wat betekent slechthorend zijn?

Wanneer je slechthorend bent hoor je geluiden vaak minder goed. Maar dit is niet het enige. Het kan ook voorkomen dat geluiden anders worden, ze worden soms scherper of juist doffer. Het kan gebeuren dat je oren juist gevoeliger worden voor bepaald soort geluiden, maar ander soort geluiden weer helemaal niet registeren. Wanneer je slechthorend bent kun je vaak ook niet bepalen waar een geluid precies vandaan komt.

Tips voor een beter gehoor

Wat kun je doen om je gehoor te stimuleren?

1. Kies altijd voor een gezonde levensstijl

Hoe gezond je leeft, heeft effect op je gehele lichaam en zo ook op je gehoor. Zorg ervoor dat je gezond, uitgebalanceerd en gevarieerd eet en genoeg beweegt om zo de doorbloeding in je oren optimaal te houden. Onder genoeg beweging verstaan we drie keer per week flink in beweging zijn. Hiervoor hoef je niet perse naar de sportschool, dit kan bijvoorbeeld ook een lange wandeling zijn.

2. Stimuleer je gehoor

Net zoals het belangrijk is om je hersenen te blijven stimuleren is het ook belangrijk om je gehoor te blijven stimuleren. Denk hierbij aan hoorspellen die ervoor zorgen dat je je beter focust en het makkelijker wordt om geluiden te herkennen.

3. Reiniging van je gehoorgang

Soms kan het reinigen van je gehoorgang je gehoor stimuleren. In je oor wordt oorsmeer geproduceerd dat helpt bij bescherming van het gehoor tegen bacteriën en andere indringers. Dit oorsmeer kun je zelf weghalen om zo je oren schoon te houden. In sommige gevallen kan het oorsmeer zichzelf opstapelen waardoor je gehoorgang verstopt kan raken. Wanneer dit gebeurd is het belangrijk om naar een arts te gaan om je gehoorgang weer vrij te maken.

4. Doe een gehoortest bij een audicien

Wanneer je slecht hoort en de andere tips niet voldoende werken, is het slim om een gehoortest te doen. Wanneer je ouder bent dan 67 jaar, kan dit zonder verwijzing van de huisarts. Wanneer je jonger bent dat 67 jaar, heb je wel een verwijzing nodig.

Een audicien is een specialist op het gebied van gehoor en audiologische tests. Hij of zij zal een test uitvoeren om te kijken of er sprake is van gehoorverlies en om hoeveel decibel dit gaat. Aan de hand van deze uitslag wordt er besloten of je een hoortoestel nodig hebt.

Bij Schoonenberg is er ook een mogelijkheid om een online gehoortest af te nemen.

Wanneer is het tijd om een hoortoestel aan te schaffen?

Een hoortoestel is een klein apparaatje dat meestal in achter of in het oor zit. Het apparaat zorgt ervoor dat geluiden versterkt worden en beter worden doorgegeven. De voordelen van een gehoorapparaat zijn dat je weer beter kunt horen. Bij gehoorverlies van 35 decibel is het nodig om een gehoorapparaat aan te schaffen.