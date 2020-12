EA dicht bij overname Codemasters: F1, Dirt, Grid en Project Cars mogelijk in nieuwe handen

Electronic Arts heeft een overeenkomst bereikt met het bestuur van Codemasters over de overname van het Britse bedrijf. De ontwikkelaar van onder andere Dirt 5 en F1 2020 heeft een bod ontvangen van 604 pence per aandeel (€6,57), wat neerkomt om een waardering van 989 miljoen euro. Het eerder overeengekomen bod van Take-Two, dat het bedrijf waardeerde op 806 miljoen euro, is ingetrokken.

Overname Codemasters

Codemasters is de uitgever van een groot aantal bekende racegames, waaronder Dirt, F1, Grid en OnRush. Daarnaast heeft het de rechten bemachtigd voor het FIA World Rally Championship (WRC) en is het sinds 2019 eigenaar van Slightly Mad Studios, de ontwikkelaar van Project Cars. De overname van Codemasters door EA zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

“Bij het evalueren van het EA-bod heeft de Codemasters Board verschillende aspecten van het EA-bod in overweging genomen en beschouwt het EA-bod als een superieur bod voor de aandeelhouders van Codemasters in vergelijking met het Take-Two-bod”, aldus Codemasters. In een eigen verklaring zei EA, de uitgever van onder andere FIFA, Madden en Need for Speed, dat het geloofde dat de combinatie tussen EA en Codemasters verdere groei en succes mogelijk zou maken voor de populaire racegames van de twee bedrijven.

“Wij geloven dat er een zeer aantrekkelijke kans is om Codemasters en Electronic Arts samen te brengen om geweldige en innovatieve nieuwe racegames voor fans te creëren”, aldus Andrew Wilson, ceo van Electronic Arts. “Onze industrie groeit, de racecategorie groeit en samen zullen we gepositioneerd zijn om voorop te lopen in een nieuw tijdperk van race-entertainment.

“We bewonderen al jaren het creatieve talent en de hoogwaardige games van Codemasters. Met de volledige benutting van de technologie, de platformexpertise en het wereldwijde bereik van EA, zal deze combinatie ons in staat stellen om onze bestaande franchises uit te breiden en meer industriebepalende race-ervaringen te bieden aan een wereldwijde fanbase.”

Gerhard Florin, de voorzitter van Codemasters, voegde toe: “Electronic Arts en Codemasters hebben een gedeelde ambitie om de leiding te nemen over de racerij van videogames. De raad van bestuur van Codemasters is ervan overtuigd dat het bedrijf zou profiteren van EA’s kennis, middelen en uitgebreide wereldwijde schaal – zowel in het algemeen als specifiek binnen de racesector. ”