DualSense (PS5) in Midnight Black en Cosmic Red nu beschikbaar voor pre-order

Sony presenteerde vorige twee nieuwe kleuren voor de DualSense. De controller voor de PlayStation 5 is momenteel alleen beschikbaar in zwart-wit, maar op 18 juni komen daar Midnight Black en Cosmic Red bij. Bij Bol.com en NedGame is de zwarte en rode DualSense inmiddels beschikbaar voor pre-order voor respectievelijk €69,99 en €74,99.

DualSense in Midnight Black en Cosmic Red

“Midnight Black bevat twee subtiel verschillende tinten zwart met lichtgrijze details om te weerspiegelen hoe we de ruimte door de nachtelijke hemel zien”, aldus Sony. Cosmic Red biedt ondertussen “een opvallend zwart en rood ontwerp dat is geïnspireerd op de unieke levendige roodtinten die overal in de kosmos te vinden zijn”.

“We wilden dat de nieuwe kleuren van de controller elkaar zouden aanvullen, evenals de originele DualSense en PS5-console, dus we hebben de kleuren ontworpen rond het thema ‘melkweg’, omdat het aanvoelde als een natuurlijke progressie van de originele PS5- en accessoiresontwerpen. ”, zei Leo Cardoso van het ontwerpteam van Sony.

“Zowel Midnight Black als Cosmic Red hebben een subtiele blauwe tint, die unieke tinten rood en zwart produceert. Een blauwe tint is ook aanwezig in de originele kleuren van de DualSense, dus alle drie de kleuren vullen elkaar mooi aan. De knopkleuren en detaillering van de controller zijn ook op maat gemaakt om de nieuwe kleuren aan te vullen.”