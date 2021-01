Drie halen, twee betalen voor een kleine selectie Nintendo Switch-games

Bij Amazon Duitsland kun je momenteel weer drie games scoren voor de prijs van twee. Het aanbod is beperkt, maar in vergelijking met Nederlandse aanbieders scheelt het aanzienlijk. Om te profiteren van de promotie plaats je drie games uit het aanbod in je winkelwagen en als je klaar bent met shoppen, klik je op de knop ‘ga naar de kassa’. Op de laatste stap van het betaalproces wordt de korting automatisch toegepast.

Tip → Nog niet in het bezit van de Nintendo Switch? Bij Amazon Frankrijk is de console in de aanbieding voor €306,69 (inclusief verzendkosten).

Je kan kiezen uit Super Mario Bros. U Deluxe, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokémon Sword, Pokémon Shield, Super Mario Party, Paper Mario: The Origami King, Animal Crossing: New Horizons en Mario & Sonic op de Olympische Spelen. Kies je bijvoorbeeld voor Animal Crossing, The Legend of Zelda en Super Mario Bros. Deluxe dan betaal je €98,98 terwijl deze games in Nederland bij de goedkoopste aanbieder voor €151,89 zijn te verkrijgen.