Dit kun je verwachten van LEGO 10302 Optimus Prime

Fans van de klassieke Transformers kunnen binnenkort uitkijken naar een daadwerkelijke LEGO-set: LEGO 10302 Optimus Prime. De set wordt op 1 juni uitgebracht in de LEGO Shop voor €169,99, terwijl er eind mei ook nog een voorverkoop voor VIP’s zal plaatsvinden. Het model bestaat uit 1508 stenen en is in samenwerking met Hasbro ontwikkeld. Later deze week wordt de set officieel gepresenteerd.

LEGO 10302 Optimus Prime

LEGO 10302 Optimus Prime is niet geïnspireerd op de moderne Transformers-films, maar op de iconische G1 uit de comics en animatieserie. Je hebt de keuze om Optimus Prime in zijn robot- of vrachtwagenvorm weer te geven. Het goede nieuws is dat je set daarvoor niet uit elkaar hoeft te halen, want de Transformer-functie werkt ook daadwerkelijk. Optimus Prime is door LEGO voorzien van beweegbare armen, terwijl de onderbenen alleen kunnen worden gedraaid. In robotmodus bereikt het model een hoogte van 35cm.

Setnummer: 10302

10302 Naam: Optimus Prime

Optimus Prime Thema: Creator Expert

Creator Expert Aantal stenen: 1508

1508 Afmetingen: 35 cm hoog

35 cm hoog Prijs: €169,99 in LEGO Shop NL| BE

€169,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 juni 2022

1 juni 2022 VIP-voorverkoop: eind mei

Er worden ook verschillende accessoires meegeleverd, waaronder de Ion Blaster en Energon Axe. Verder komt de set met de Matrix of Leadership, de Energon Cube, een jetpack en een informatieplaatje met de eigenschappen van Optimus Prime.