Dit is LEGO Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina

Star Wars-fans kunnen deze week aan de slag met LEGO Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina. De nieuwe set in de Master Builder Series is vanaf 16 september exclusief beschikbaar in de LEGO Shop voor €349,99. Om een bestelling te plaatsen moet je wel in het bezit zijn van een VIP-account, echter is deze gratis te registreren en direct actief. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen.

Tip → Bij aanschaf van de set ontvang je tijdelijk Yoda’s Lightsaber cadeau. LEGO 5006290 Yoda’s Lightsaber bestaat uit 140 stenen en kan worden geplaatst op een standaard met naamplaatje. Deze actie loopt tot 1 oktober 2020.

LEGO Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina

De nieuwste versie van de iconische Star Wars-locatie bestaat uit 3187 stenen en bevat 21 minifiguren, waaronder zeven personages die nog nooit eerder in een LEGO Star Wars-set zijn verschenen. LEGO Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina is de vierde set die gebaseerd is op deze locatie, maar geen van hen komt qua formaat in de buurt van dit indrukwekkende bouwwerk. Volgens LEGO is de set geschikt voor bouwers van 18 jaar en ouder.

Het gebouw is 19 cm hoog, 52 cm breed en 58 cm diep wanneer deze is geopend. Het dak van de Cantina kan worden verwijderd, zodat je toegang krijgt tot het gedetailleerde interieur. Een grote Mos Eisley Cantina-set zou daarnaast niet compleet zijn zonder de Ubrikkian 9000 Z001 Landspeeder, een Dewback en een V-35 Courier Landspeeder. De Z001 en de Dewback zijn in eerdere sets verschenen, maar de V-35 is nieuw voor deze set.

LEGO heeft voor Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina zeven exclusieve minifiguren ontworpen: Ponda Baba, Dr. Cornelius Evazan, Garindan, Kabe, Momaw Nadon, Kardue’sai’Malloc, Hrchek Kal Fas. Verder vinden we in de doos minifiguren van Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, Greedo, Wuher, Jawa, Sandtrooper, Sandtrooper Squad Leader en drie leden van de Cantina Band.

Mos Eisley Cantina betekent ook de terugkeer van de Master Builder Series. LEGO lijkt de lijn jaarlijks af te wisselen met de Ultimate Collector Series. De laatste MBS-set is het in 2018 uitgebrachte LEGO Star Wars 75222 Cloud City, terwijl de Imperial Star Destroyer (UCS) vorig jaar verscheen.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.