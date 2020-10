Dit is de interface van de PlayStation 5

We hebben er even op moeten wachten, maar Sony heeft vandaag de interface van de PlayStation 5 onthuld in een 11 minuten durende video op het officiële PlayStation Blog. Het menu van de PS5 wordt gerenderd in 4k, waarbij elke game en app een deel van het startscherm gebruikt.

In de video wordt de nadruk gelegd op de toegankelijkheid van de interface. De PlayStation Store is in het startscherm geïntegreerd en veel menu’s kunnen in beeld-in-beeld-modus worden geplaatst, zodat ze kunnen worden bekeken zonder een game te verlaten.

Een van de verbeteringen van de nieuwe interface is het Control Center, dat onmiddellijke toegang biedt tot bijna alles wat je nodig hebt van de PS5 met een enkele druk op de PlayStation-knop. Een groot deel van het Control Center zijn Activities, die worden weergegeven in de vorm van kaarten op het scherm. Deze kaarten tonen spelers nieuwe gameplay-mogelijkheden, dingen die ze hebben gemist en ook wordt het mogelijk om direct aan te slag te gaan met specifieke levels en uitdagingen. Activities kunnen aangeven hoe lang het duurt voordat een segment is voltooid en ook zijn er video’s beschikbaar om je te helpen met een uitdaging.

Sociale functies zoals voicechat zijn ook toegankelijk vanuit het Control Center en spelers kunnen zelfs hun schermen delen. Ondertussen stelt de nieuwe Create-knop van de DualSense-controller gebruikers in staat om screenshots en video’s te maken in 4k.

Hideaki Nishino, SVP platformplanning bij Sony, zei: “Wij geloven dat je speeltijd waardevol is en zinvol moet zijn, en alle nieuwe functies die we leveren, zijn geïnspireerd door dat concept en die visie. De nieuwe UX introduceert verschillende nieuwe functies die zijn ontworpen om game-ervaringen leuker, boeiender, persoonlijker en socialer te maken.”

“Navigeren door de interface, schakelen tussen games en naar online matches springen gaat snel, aangezien we de volledige softwarestack van de console naar het netwerk hebben herbouwd om je een echt een next-gen ervaring te bieden. Wij zijn van mening dat hoe minder tijd je besteedt aan wachten op interactie met het systeem, hoe meer tijd je zult moeten besteden aan het spelen van games.”

PlayStation 5 wordt in Nederland en België op 19 november gelanceerd.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.