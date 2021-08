Deze week weer nieuwe PlayStation 5-consoles op voorraad?

Vandaag (25 augustus) zal er naar verluidt een nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles worden aangeboden op Amazon. Dit nieuws werd gedeeld door het doorgaans goed geïnformeerde @PS5StockAlert op Twitter. Het zal vermoedelijk gaan om een drop op Amazon.co.uk, maar deze divisie van de retailer levert ook in Nederland.

PlayStation 5 voorraad

Er is nog geen tijdstip bekend wanneer de PS5 wordt aangeboden op de site. Dit betekent dat er vertragingen of last-minute wijzigingen kunnen zijn in het huidige schema. Het is daarnaast goed om te weten dat vorige drops altijd plaatsvonden in de ochtend (tussen 08:30 – 11:00). Onduidelijk is nog of andere landen van Amazon deze week de PS5 gaan aanbieden. Bekijk daarvoor het onderstaande overzicht.

In Nederland is het alweer een paar weken geleden dat de PlayStation 5 op voorraad was. Bij Coolblue werd er op 3 augustus een loting georganiseerd, Bol.com bood de console op 4 augustus voor het laatst aan, NedGame heeft af en toe een paar exemplaren online staan en MediaMarkt heeft zijn laatste consoles op 14 augustus verkocht. De kans is groot dat er spoedig weer wat gaat gebeuren, omdat er doorgaans drie tot vier weken tussen een levering van Sony zit.

Sony heeft in 8 maanden tijd 10 miljoen PS5-consoles verkocht en brengt in de periode van juli tot en maart 2022 nog eens 12 miljoen exemplaren op de markt. Gezien het feit dat de absolute gekte is verdwenen, ligt het voor de hand dat de PS5 in het komende jaar een stuk beter beschikbaar zal zijn dan tot op heden het geval was. In de tussentijd blijven wij de situatie bij de onderstaande shops in de gaten houden.

