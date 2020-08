Deze vissen en insecten zijn in augustus toegevoegd aan Animal Crossing: New Horizons

De maand augustus is van start gegaan en dat betekent dat de jacht naar nieuwe beestjes in Animal Crossing: New Horizons weer is begonnen. Je hebt de hele maand de tijd om de nieuwe beestjes te vangen en vergeet natuurlijk niet om ze te schenken aan Blathers, zodat het museum de ultieme ervaring kan bieden aan je inwoners en bezoekers.

Animal Crossing: New Horizons

In de Critterpedia kun je zien welke insecten en vissen je al hebt gedoneerd aan het museum. Als dat zo is, staat er een klein uilenpictogram naast de naam van het beest. Deze emblemen verschijnen niet als je op het eiland van iemand anders bent. Daarnaast kun je tijdens het vangen al zien of het een nieuw exemplaar betreft, omdat je personage ‘goed nieuws’ zal zeggen voordat de naam van de gevangen vis of insect wordt getoond.

Het zuidelijk halfrond krijgt maar één nieuw beestje, de zandloopkever. Het noordelijk halfrond krijgt echter een handvol nieuwe insecten, vissen en zelfs een nieuw zeedier om in de oceaan op te duiken.

Noordelijk halfrond

Type Naam Locatie Formaat schaduw Tijd Vis Weekschildpad Rivier Groot 16:00 – 09:00 Vis Murene Zee Klein 24 uur Vis Rog Zee Extra groot 16:00 – 09:00 Insect Treksprinkhaan Op de grond N.v.t. 08:00 – 19:00 Insect Rijst sprinkhaan Op de grond N.v.t. 08:00 – 19:00 Insect Cicada In bomen N.v.t. 08:00 – 17:00 Zeedier Platworm Oceaan N.v.t. 17:00 – 09:00

Zuidelijk halfrond

Type Naam Locatie Tijd Insect Zandloopkever Op de grond 24 uur

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.