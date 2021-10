Deze LEGO-sets zijn vanaf 1 oktober beschikbaar: Super Mario 64-vraagtekenblok, Mini Disney Castle en meer

De maand september zit er bijna op en dat is voor LEGO-fans goed nieuws, want op 1 oktober worden er een groot aantal interessante sets op de markt gebracht. In dit artikel zetten we alle sets voor volwassenen op een rij. Voor meer nieuws over LEGO verwijzen we je graag door naar onze zustersite BrickTastic.

Nieuwe LEGO-sets oktober 2021

LEGO Winter Village 10293 Santa’s Visit

Dit jaar is de LEGO Winter Village-serie uitgebreid met een besneeuwd familiehuis dat bezocht wordt door de Kerstman. De set bestaat uit 1445 stukjes en komt met vier minifiguren, waaronder de Kerstman. LEGO Winter Village 10293 Santa’s Visit is vanaf 1 oktober beschikbaar in de LEGO Shop voor €99,99.

LEGO Seasonal 40499 Santa’s Sleigh

Om nog meer kerstsfeer te creëren is er LEGO 40499 Santa’s Sleigh. Deze set bestaat uit de arrenslee van de Kerstman, die tot de rand toe is gevuld met cadeautjes. De slee beweegt zich voort met vier rendieren. Santa’s Sleigh bouw je uit 343 stenen en zal op 1 oktober in de verkoop gaan voor €39,99.

LEGO 40478 Mini Disney Castle

Voor de Disney-fans is er ook iets nieuws in aantocht: LEGO 40478 Mini Disney Castle. Dit model is een miniversie van het grote kasteel en telt 567 stenen. Vanaf 1 oktober is de set te koop voor €34,99.

Setnummer: 40478

40478 Naam: Mini Disney Castle

Mini Disney Castle Aantal stenen: 567

567 Prijs: €34,99 in LEGO Shop NL | BE

LEGO 10290 Pickup Truck

LEGO 10290 Pickup Truck heeft officiële licentie, maar het ontwerp doet sterk denken aan klassieke pick-up trucks, zoals de Ford F100 uit de jaren 1950. De set bestaat uit 1677 onderdelen en heeft adviesprijs van €129,99.

LEGO 42131 CAT D11 Bulldozer

LEGO 42131 CAT D11 Bulldozer komt op 1 oktober uit en zal verkrijgbaar zijn in de LEGO Shop voor €449,99. Het model telt 3854 stenen en bevat 4 motoren, bestuurd door slechts één slimme hub.

Setnummer: 42131

42131 Naam: CAT D11 Bulldozer

CAT D11 Bulldozer Aantal stenen: 3854

3854 Prijs: €449,99 in LEGO Shop Nederland | België

LEGO Ideas 21329 Fender Stratocaster

Muziekliefhebbers kunnen vanaf 1 oktober de prachtige LEGO 21329 Fender Stratocaster aanschaffen. Het is de 37e LEGO Ideas-set en gebaseerd op het Legendary Stratocaster-ontwerp van TOMOELL. De set bestaat uit 1074 stukjes en komt op 1 oktober uit voor een adviesprijs van € 99,99.

LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark Block

LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark Block is zoals de naam al doet vermoeden het iconische vraagtekenblokje uit de Mario-games, maar binnenin zitten vier microlevels uit Super Mario 64. Vanaf 1 oktober kunnen fans aan de slag met het bouwwerk dat bestaat uit 2064 stenen. Voor de mensen die een hekel hebben aan het plakken van stickers hebben we goed nieuws, want alle stenen van LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark Block zijn geprint. De set heeft een adviesprijs van €169,99 in de LEGO Shop.

Setnummer: 71395

71395 Naam: Super Mario 64 Question Mark Block

Super Mario 64 Question Mark Block Aantal stenen: 2064

2064 Prijs: €169,99 in LEGO Shop NL | BE

LEGO 10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft

Op 1 oktober verschijnt ook LEGO 10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft. De Fab 5 Loft bestaat uit 974 stukjes, bevat 7 minifiguren (en een paar extra torso’s) en heeft een adviesprijs van €109,99.