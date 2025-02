Deze LEGO-sets zijn in de aanbieding bij Amazon

Goed nieuws voor LEGO-fans: Amazon biedt momenteel flinke kortingen op een aantal populaire LEGO-sets. Zo kun je bijvoorbeeld The Lord of the Rings: Rivendell scoren voor €408,49 (elders €465,99), Tiny Plants voor €32,99 (elders €35,99) en de TIE Interceptor voor €193,99 (elders €229). Dit is slechts een greep uit het aanbod, het volledige overzicht bekijk je hieronder. LEGO-aanbiedingen bij Amazon zijn vaak tijdelijk en de voorraad kan beperkt zijn. Het is daarom slim om niet te lang te wachten als je een interessante deal ziet. Houd er rekening mee dat prijzen op Amazon regelmatig kunnen wijzigen.

LEGO-aanbiedingen bij Amazon

LEGO Architecture

LEGO Creator

LEGO Disney

LEGO DUPLO

LEGO Icons

LEGO Ideas

LEGO Star Wars