Deze games komen naar Xbox Game Pass in februari 2022

Microsoft heeft aangekondigd welke games er in februari 2022 naar de Xbox Game Pass-bibliotheek komen. Het gaat om acht titels die in het eerste deel van de maand aan de dienst worden toegevoegd. Onder het aanbod bevinden zich CrossfireX en Edge of Eternity, die beide op de dag van release verschijnen.

Xbox Game Pass – februari 2022

Op 3 februari worden Contrast, Dreamscaper en Tellis Lies beschikbaar gemaakt. Contrast is een puzzelplatformer die zich afspeelt in de jaren twintig van de vorige eeuw. Dreamscaper is een roguelike game dat elementen uit top-down shooters en dungeon crawlers haalt en ze mengt met droomwerelden. Telling Lies is een avonturenspel over het vinden van leugens in een videodatabase.

Vanaf 10 februari kunnen Xbox Game Pass-abonnees aan de slag met CrossfireX en Edge of Eternity. CrossfireX is een first-person shooter met zowel multiplayer als single-player componenten. Edge of Eternity is een turn-based JRPG die oorspronkelijk in 2021 voor pc verscheen na 3 jaar early access. Het lanceert op Game Pass op de dag van zijn console debuut. De andere games die op dat moment naar het platform komen zijn de actie-RPG The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, Skul: The Hero Slayer en Besieged.

Valentijnsdag staat bij Xbox in het teken van de komst van ARK: Ultimate Survivor Edition en avonturenplatformer Infernax. De laatste is ook een day-one Game Pass release.

Helaas zullen er ook verschillende goede games van het platform verdwijnen. Op 15 februari wordt er afscheid genomen van Control, The Medium, The Falconeer, Code Vein, Project Winter, en Final Fantasy XII: The Zodiac Age.