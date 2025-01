Deze games komen mogelijk naar de Nintendo Switch 2

De geruchtenmolen rondom de Nintendo Switch 2 draait op volle toeren. Terwijl Nintendo officieel nog niets heeft aangekondigd, lijken insiders en leakers steeds meer details prijs te geven over de opvolger van de populaire console. Van een indrukwekkende line-up aan games tot nieuwe hardwarefuncties: dit is wat we tot nu toe weten.

Nintendo Switch 2-games

Volgens de bekende insider en podcaster Nate the Hate zal de Nintendo Switch 2 een sterke line-up van games hebben, waaronder zowel nieuwe releases als geoptimaliseerde ports van bestaande titels. De verwachting is dat een nieuwe Mario Kart-game gelijktijdig met de console wordt gelanceerd, gepland voor mei of juni 2025. Daarnaast zou een 3D Mario-game tegen de feestdagen van dit jaar verschijnen.

Square Enix zou werken aan ports van Final Fantasy 7 Remake (2025) en Final Fantasy 7 Rebirth (2026). Ubisoft lijkt ook groots in te zetten op de Switch 2 met titels zoals Assassin’s Creed Mirage in de lanceringsperiode en mogelijk Assassin’s Creed Shadows op een later moment. Andere Ubisoft-games zoals The Division, Rainbow Six Siege en een bundel van Mario + Rabbids: Kingdom Battle en Sparks of Hope worden eveneens genoemd.

Konami zou werken aan een Switch 2-versie van Metal Gear Solid Delta met mogelijk een gelijktijdige release met andere platforms. Daarnaast suggereren eerdere berichten dat Xbox-games zoals Microsoft Flight Simulator 2024 en Halo: The Master Chief Collection hun weg naar de nieuwe console kunnen vinden.

De hardware van de Switch 2 lijkt een flinke upgrade te krijgen. Uit gelekte specificaties blijkt dat de console beschikt over 12GB RAM en 256GB interne opslag, een forse verbetering ten opzichte van de originele Switch. De console zou ook AI-gebaseerde upscaling van NVIDIA (DLSS) ondersteunen, waardoor games in 4K-resolutie kunnen worden weergegeven zonder enorme bestandsgroottes. Volgens de geruchten krijgt het scherm, dat volgens de bron een OLED-paneel is, een grootte van 8,4 inch. Daarmee is het aanzienlijk groter dan het 7-inch display van de huidige Switch OLED en zelfs fors groter dan het originele Switch-scherm van 6,4 inch.

Meerdere insiders claimen dat de Nintendo Switch 2 op donderdag 16 januari officieel wordt gepresenteerd. NateTheHate voorspelt dat Nintendo vooral de nadruk zal leggen op de nieuwe hardware. Details over de games zullen op een later moment volgen.