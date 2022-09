Deze games komen in september naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft bekendgemaakt welke titels er in september naar Xbox Game Pass komen. Vanaf vandaag kunnen abonnees aan de slag met Opus Magnus (Windows), Train Sim World 3 (Windows en Xbox) en Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Windows, Xbox en Cloud).

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (september 2022)

Xbox Game Pass – september 2022

Op 13 september wordt de bibliotheek uitgebreid met DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace (Windows, Xbox en Cloud) en Ashes of the Singularity: Escalation (Windows). You Suck at Parking (Windows, Xbox en Cloud) is vanaf 14 september speelbaar en een dag later wordt Metal: Hellsinger (Windows en Xbox Series-consoles) beschikbaar gemaakt.

Daarnaast neemt Microsoft op 15 september afscheid van de volgende games: