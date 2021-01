Deze games komen in januari naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er binnenkort naar Xbox Game Pass komen. Het gaat om Injustice 2 (Xbox, Android en Windows 10) op 7 januari, Torchlight III (Xbox en Android) op 14 januari en What Remains of Edith Finch (Windows 10) op 14 januari. Eerder werd al onthuld dat The Medium op de dag van release, 28 januari 2021, beschikbaar zal worden gemaakt voor Windows 10 en Xbox.

Dit is er nieuw in januari 2021:

eFootball PES 2021 Season Update – 7 januari

Injustice 2 – 7 januari

The Little Acre ID@Xbox – 7 januari

Neoverse ID@Xbox – 14 januari

Torchlight III ID@Xbox – 14 januari

What Remains of Edith Finch ID@Xbox – 14 januari

YIIK: A Postmodern RPG ID@Xbox – 14 januari

The Medium – 28 januari

De nieuwste toevoegingen voegen zich bij de titels die in december aan Game Pass zijn toegevoegd, waaronder The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox en Android), Among Us (Windows 10) en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Xbox en Windows 10). Op 15 januari neemt Microsoft afscheid van FTL: Faster Than Light, My Friend Pedro, Sword Art Online: Fatal Bullet en Tekken 7.

