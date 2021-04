Deze games komen in de komende periode naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er binnenkort naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen voor Windows 10, Xbox en xCloud. Daarnaast werd MLB The Show 21 vandaag al toegevoegd aan de bibliotheek.

Xbox Game Pass

Op 28 april komt Second Extinction als preview beschikbaar voor Xbox, pc en xCloud. Een dag later zijn Destroy All Humans! (Xbox, pc en xCloud) en Fable III (xCloud) speelbaar, terwijl op 30 april Fable Anniversary (xCloud) wordt geïntroduceerd.

De volgende titels verlaten Xbox Game Pass op 30 april: Endless Legend (pc), For the King (Xbox, pc en xCloud), Fractured Minds (Xbox en xCloud), Levelhead (Xbox, pc en xCloud), Moving Out ( Xbox, pc en xCloud) en Thumper (pc).

Verder heeft Microsoft touchcontrols geïntroduceerd voor Banjo-Kazooie, Battle Chasers: Nightwar, Killer Queen Black, Overcooked! 2, Wreckfest en Double Dragon Neon. Het bedrijf is bovendien ook begonnen met het versturen van uitnodigingen naar een selecte groep Game Pass Ultimate-abonnees om xCloud te testen op Windows 10-pc’s en iOS-apparaten via Edge, Safari of Chrome.