Deze games komen in april 2022 naar Xbox Game Pass

De volgende golf games die naar Xbox Game Pass komen zijn vroegtijdig uitgelekt dankzij een afbeelding op de officiele Xbox-website. Het is nog niet duidelijk wanneer de games zullen verschijnen, maar volgens meerdere bronnen zal dit later vandaag gebeuren.

Enkele van de games zijn op het moment van schrijven al toegevoegd aan de Xbox Game Pass-bibliotheek: Cricket 22 en MLB The Show 22. Dragon Age 2, Plants Vs Zombies: Garden Warfare en Star Wars: Squadrons zijn al enige tijd onderdeel van Xbox Game Pass via EA Play, maar ze zullen nu speelbaar zijn via Xbox Cloud streaming. Dit is het volledige aanbod dat in de nabije toekomst naar de dienst komt of inmiddels beschikbaar is: