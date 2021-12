Deze games komen in december 2021 naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft bekendgemaakt welke titels er in december 2021 naar Xbox Game Pass-abonnees komen. Het aanbod bestaat uit games voor de Xbox-consoles, Windows-pc’s en Xbox Cloud Gaming.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (december 2021)

Nieuw op Xbox Game Pass

Op 2 december worden zeven games toegevoegd aan de bibliotheek: Anvil (Xbox, Windows), Archvale (xCloud, Xbox, Windows), Final Fantasy XIII-2 (Xbox, Windows), Lawn Mowing Simulator (xCloud, Xbox, Windows), Rubber Bandits (xCloud, Xbox, Windows), Stardew Valley (xCloud, Xbox en Windows) en Warhammer 40,000: Battlesector (xCloud, Xbox, Windows).

Space Warlord Organ Trading Simulator (xCloud, Xbox, Windows) verschijnt op 7 december, gevolgd door Halo Infinite (xCloud, Xbox, Windows) op 8 december, One Piece Pirate Warriors 4 (xCloud, Xbox, Windows) op 9 december en Aliens: Fireteam Elite (xCloud, Xbox, Windows) en Among US (Xbox) op 14 december. Halo-spelers kunnen daarnaast uitkijken naar de ‘Pass Tense’ MA40 AR-bundel. Deze is beschikbaar vanaf 8 december en bestaat uit de MA40 Assault Rifle-coating, vier 2XP boosts en vier Challenge Swaps.

Helaas wordt er ook afscheid genomen van enkele games. Vanaf 15 december zijn de volgende titels niet langer beschikbaar: Beholder (xCloud, Xbox), The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox, Windows), Guacamelee! 2 (xCloud, Xbox, Windows), Wilmot’s Warehouse (xCloud, Xbox, Windows), Unto The End (xCloud, Xbox, Windows) en Yooka-Laylee and the Impossible Lair (xCloud, Xbox, Windows).