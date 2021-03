Deze Bethesda-games komen vandaag naar Xbox Game Pass

Twintig Bethesda-games worden op vrijdag 12 maart toegevoegd aan de Xbox Game Pass-bibliotheek. De introductie van deze games is het resultaat van de inmiddels afgeronde overname van Bethesda door Microsoft. Een aantal games zijn al eerder beschikbaar geweest via Xbox Game Pass, terwijl anderen hun debuut maken.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro

Meerdere games zullen profiteren van FPS Boost op Xbox Series X | S. De FPS Boost-functie schroeft de framerate op in Xbox One-games die worden gespeeld op Xbox Series X | S. Framerates worden in deze gevallen verdubbeld of verviervoudigd. Microsoft komt op een later moment met meer informatie over titels die FPS Boost ondersteunen.

Deze games komen naar Xbox Game Pass: