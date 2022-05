Derde en laatste ronde van het BrickLink Designer Program gaat vandaag van start

Wil je iets unieks van LEGO bemachtigen, dan is vandaag de dag. Op dinsdag 17 mei om 19:00 Nederlandse gaat namelijk de derde en laatste ronde van het BrickLink Designer Program van start in de LEGO Shop. De sets waaruit je kan kiezen zijn oude Ideas-projecten die niet door LEGO zijn uitgekozen voor een commerciële release.

BrickLink Designer Program

Er worden in totaal negen sets aangeboden, echter zullen ze niet allemaal worden geproduceerd. De vijf projecten die als eerste 3000 bestellingen ontvangen worden daadwerkelijk gerealiseerd. Van deze sets worden er in totaal 10.000 exemplaren geproduceerd met een limiet van één per klant. Kies je voor een project dat het niet haalt dan wordt je bestelling geannuleerd en krijg je je geld terug.

Het bestellen verloopt via de online LEGO Shop en je kan afrekenen met PayPal, creditcard of bankoverschrijving. Je ontvangt voor een bestelling ook VIP-punten, echter kom je niet in aanmerking voor promotionele cadeaus. Verder is het goed om te weten dat de sets pas in de eerste helft van 2023 worden geleverd en dat de bouwinstructies alleen digitaal worden aangeboden.

De sets kun je vanaf 17 mei om 19:00 Nederlandse tijd bestellen via de onderstaande links:

LEGO Shop Nederland

LEGO Shop België