Demon’s Souls (PS5) krijgt meer dan 180 video’s om spelers te helpen uitdagingen en levels te voltooien

Sony heeft verschillende manieren onthuld waarom de aankomende remaster van Demon’s Souls een stuk toegankelijker zal zijn dan de originele PS3-game. Demon’s Souls verschijnt op 12 november exclusief voor de PlayStation 5 en is ontwikkeld door Bluepoint Games en Sony Worldwide Studios.

Demon’s Souls

In gesprek met The Washington Post zegt Sony dat Demon’s Souls meer dan 180 video’s bevatten die beschikbaar zijn via de nieuwe Activities-functie op de PS5. Sony heeft deze functie naar eigen zeggen ontwikkeld om ‘barrières voor gameplay te verwijderen’ door spelers in staat te stellen hints te ontvangen zonder een game te verlaten. Activiteiten worden weergegeven in de vorm van kaarten op het scherm, die ook nieuwe gameplay-mogelijkheden onthullen en gebruikers in staat stellen direct naar specifieke levels of uitdagingen te springen.

Demon Souls kopen → Voor €71,90 bij AllYourGames (adviesprijs €79,99)

Volgens Gavin Moore, creative director van PlayStation Worldwide Studios, maakt de haptische feedback van de DualSense Demon’s Souls ook toegankelijker. “Je kunt het metaal voelen bij een slag met je wapen”, zei hij tegen The Washington Post. “Je kunt het in je handen voelen wanneer je een perfecte parry maakt om je tegenaanval te starten. Je kunt voelen dat je een aanval correct hebt verdedigd. Ik voelde dat ik de tegenstander raakte. Ik weet dat ik de het monster schade heb toegebracht en ik kan daardoor mezelf verplaatsen en wachten tot de aanval opnieuw start. Het maakt de gameplay beter en ook maakt het de game een klein beetje makkelijker.”

Moore noemde de snelle ssd van de PS5 ook een “game changer” voor Demon’s Souls. “Bij het origineel denk ik dat de frustratie die de game had niet voortkwam uit het sterven of de uitdagingen”, zei hij. “Het kwam van de lange laadtijden om weer in het spel te komen om wraak te nemen en je ziel terug te krijgen en door te gaan met je avontuur. Hoe zit dat nu? Je personage sterft en je bent meteen weer terug.”