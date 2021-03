Demo van Pokémon Go HoloLens getoond tijdens Microsoft Ignite

Niantic heeft tijdens Microsoft Ignite een demo van Pokémon Go op de HoloLens 2 getoond. De demo maakt gebruik van het nieuwe mixed-reality-platform genaamd Microsoft Mesh, waarmee mensen op verschillende fysieke locaties kunnen deelnemen aan gezamenlijke en gedeelde holografische ervaringen op vele soorten apparaten.

In de demo zien we hoe Niantic-ceo John Hanke zijn Pikachu oproept en voedsel geeft. De Pokémon volgt Hanke terwijl hij wegloopt en in een nieuw shot wordt hij door Veronica Saron, productmarketingmanager voor Pokémon Go, uitgedaagd tot een battle.

“Ons deel hiervan is het werk van het samenvoegen van de digitale en fysieke werelden, het verbinden van de bits en atomen zodat deze ervaringen mogelijk zijn met behulp van het Niantic-platform”, zei Hanke. “Maar sociale connecties vormen echt de kern van alles wat we doen en Microsoft Mesh-innovaties verrijken dat alleen maar.”

De CEO van Niantic voegde toe: “Microsoft Mesh biedt een geheel nieuwe manier om dat te doen. Dit idee om mijn virtuele vrienden mee te nemen terwijl ik eropuit ga en de wereld verken – ik hou gewoon van dat concept en ik ben echt geïnteresseerd om te zien wat we ermee kunnen doen.”