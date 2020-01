‘Demo Final Fantasy VII Remake wordt op 3 maart 2020 uitgebracht’

Square Enix heeft naar verluidt plannen om op 3 maart, de releasedatum van Final Fantasy VII Remake, ook een demo van de game beschikbaar te maken. De demo van de game zou vorige week al zijn verschenen in de PlayStation Store en hoewel deze niet publiekelijk beschikbaar was, slaagden er een aantal PS4-bezitters toch in om de demo te downloaden en te spelen. Sindsdien zijn er analyses uitgevoerd en hieruit blijkt dat de demo van Final Fantasy VII Remake veel details bevat, inclusief screenshots en belangrijke details over het verhaal.

Demo Final Fantasy VII Remake

Sony en Square Enix hebben vooralsnog geen verklaring naar buiten gebracht en fans vragen zich daardoor nog steeds af wanneer de demo voor deze langverwachte game zal worden uitgebracht. De ontwikkelaar zegt dat ze geen informatie hebben om te delen of en wanneer er een demo van Final Fantasy VII Remake verschijnt. Het doorgaans goed geïnformeerde GameSpot claimt desondanks dat de demo op de releasedatum van de volledige game wordt gelanceerd: 3 maart.

Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat Square Enix de demo voor de releasedatum van de volledige game wil uitbrengen. Degenen die de demo hebben gespeeld, beweren dat er geen einddatum aan het einde van de demo is vermeld en dat er geen mogelijkheid tot pre-order is. In plaats daarvan nodigt de demo spelers uit om de volledige versie van Final Fantasy VII te ‘kopen’, wat suggereert dat de demo niet voor de releasedatum is te spelen.

Final Fantasy VII Remake komt op 3 maart exclusief uit voor de PlayStation 4. De Deluxe Edition is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com voor €89,99 en komt met een steelbook met Sephiroth, hardback artbook, mini-soundtrack CD en de DLC Summon Materia Cactuar.