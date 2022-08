Death Stranding komt naar Xbox Game Pass-catalogus

Microsoft heeft een duidelijk hint gegeven dat de PlayStation-game Death Stranding naar Xbox Game Pass voor Windows komt. Afgelopen dinsdag werd de profielfoto op Twitter gewijzigd naar een landschapsfoto met daarbij een cryptische boodschap.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (augustus 2022)

Death Stranding naar PC Game Pass

Volgers ontdekten al snel dat de afbeelding afkomstig is uit Hideo Kojima’s Death Stranding. Het is overigens niet voor het eerst dat er een PlayStation-titel naar Xbox Game Pass komt, want Sony’s eigen San Diego Studio bracht MLB The Show 22 in april ook naar de dienst. Het lijkt er overigens op dat Death Stranding alleen speelbaar zal zijn op pc’s. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de pc-versie wordt uitgegeven door 505 Games en niet door Sony.

sometimes we just like a good landscape picture #NewProfilePic — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 16, 2022

Fans van Kojima kunnen in de toekomst wel weer uitkijken naar een Xbox-game. In juni kondigde Xbox Game Studios een samenwerking aan met zijn studio. Beide partijen gaan werken aan een titel die gebruik zal maken van de rekenkracht van de cloud.

“Met Microsofts vooruitstrevende cloudtechnologie en de trendbreuk in de industrie, is het nu mogelijk geworden om mezelf uit te dagen om dit nooit eerder vertoonde concept te maken,” zei Kojima. “Het kan even duren, maar ik kijk ernaar uit om samen te werken met Xbox Game Studios en hoop jullie in de toekomst spannend nieuws te kunnen brengen.”