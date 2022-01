‘Deal tussen Epic en Paramount brengt Teenage Mutant Ninja Turtles naar Fortnite’

Fortnite-ontwikkelaar Epic Games heeft naar verluidt een overeenkomst gesloten met Paramount Pictures om nieuwe personages aan de game toe te voegen, waaronder vermoedelijk de Teenage Mutant Ninja Turtles. Het nieuws is afkomstig van XboxEra-journalist Nick Baker, die de samenwerking bekendmaakte in de laatste editie van de podcast. “Ik heb te horen gekregen dat Paramount blijkbaar een deal heeft getekend met Epic Games om zijn eigendommen naar Fortnite te brengen. Het belangrijkste wat ik heb gehoord is dat de Teenage Mutant Ninja Turtles naar Fortnite zouden komen”, aldus Baker.

Fortnite x Paramount

Baker merkte op dat Paramount de eigenaar is van franchises als South Park, Star Trek en de aankomende Halo tv-show, maar benadrukte dat van geen van hen was bevestigd dat ze in de toekomst in Fortnite aanwezig zullen zijn. “De belangrijkste die soort van bevestigd was voor mij zijn de Ninja Turtles, dat was degene waar ik het meest om gaf,” verduidelijkte hij.

Hoe deze deal exact in elkaar steekt is nog onduidelijk, omdat de wereldwijde van Teenage Mutant Ninja Turtles eigendom zijn van Nickelodeon. De shows van Nickelodeon zijn echter te zien op streamingdienst Paramount+ en zowel Nickelodeon als Paramount zijn eigendom van ViacomCBS. Als dit waar blijkt te zijn, dan zou dit de deur openen voor een aantal iconische Paramount-personages om mogelijk deel te nemen aan de Battle Royale-game, zoals Avatar: The Last Airbender en SpongeBob SquarePants.

Fortnite heeft in de afgelopen talloze personages van andere franchises geïntroduceerd, waaronder Star Wars, Marvel, Disney, DC Comics, Matrix, Stranger Things, Tomb Raider, God of War en nog heel veel meer. Het is nog onbekend wanneer de deal tussen Paramount en Epic officieel wordt aangekondigd.